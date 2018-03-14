Чавушоглу: президенты Турции и России встретятся 3 апреля в Анкаре

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совет сотрудничества высшего уровня Турции и России с участием президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пройдет 3 апреля в Анкаре. Об этом сообщил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на открытии переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Наша встреча носит подготовительный характер в преддверии проведения 3 апреля в Анкаре очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня, - сказал он. - Наряду с развитием двусторонних отношений по углублению есть взаимный интерес по расширению сотрудничества в решении региональных вопросов".