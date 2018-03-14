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Чавушоглу: президенты Турции и России встретятся 3 апреля в Анкаре

Международная панорама
14 марта, 11:51 UTC+3

По словам главы МИД Турции, у стран "есть взаимный интерес по расширению сотрудничества в решении региональных вопросов"

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совет сотрудничества высшего уровня Турции и России с участием президентов двух стран Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина пройдет 3 апреля в Анкаре. Об этом сообщил в среду глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на открытии переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Наша встреча носит подготовительный характер в преддверии проведения 3 апреля в Анкаре очередного заседания Совета сотрудничества высшего уровня, - сказал он. - Наряду с развитием двусторонних отношений по углублению есть взаимный интерес по расширению сотрудничества в решении региональных вопросов".

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Лавров, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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