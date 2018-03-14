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СМИ: турецкая артиллерия обстреляла окрестности Африна

Международная панорама
14 марта, 11:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Погибли девять человек

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ТАСС, 14 марта. Курдские селения в окрестностях города Африн (65 км от Алеппо) на севере Сирии подверглись в среду обстрелу турецкой артиллерии. Согласно информации агентства SANA, сведения о девяти погибших мирных жителях поступили из деревни Баадина (округ Муабтали).

По данным агентства, с 20 января - начала операции турецких войск "Оливковая ветвь" против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) - в результате авиаударов и обстрелов в Африне погибли 222 человека, свыше 700 получили ранения.

SANA отмечает, что за последние дни значительно увеличился поток беженцев из Африна в направлении поселков Нобуль и Эз-Захра, которые находятся под защитой сирийской армии. Туда прибыли свыше 20 тыс. человек.

Мирные жители, спасаясь от обстрелов и бомбардировок, направляются также в город Телль-Рифаат к западу от Алеппо и селения Зияра и Эль-Укейба.

Турецкие войска и формирования "Сирийской свободной армии" (ССА) почти полностью блокировали административный центр Африн. Окруженные отряды СНС, однако, отказались капитулировать и продолжают держать оборону, нанося потери противнику. По данным курдского агентства ANF, в ходе вооруженных вылазок во вторник бойцы СНС убили 25 турецких солдат и 46 боевиков ССА.

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