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Ангела Меркель переизбрана на пост канцлера Германии

Международная панорама
14 марта, 11:54 дата обновления: 14 марта, 12:56 UTC+3

В ее поддержку выступили 364 депутата из 688

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Канцлер Германии Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель

© Gregor Fischer/dpa via AP

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Большинство депутатов германского Бундестага проголосовало за переизбрание Ангелы Меркель на пост канцлера ФРГ. На проходящем в среду в Берлине заседании парламента в ее поддержку выступили 364 депутата, всего было признано действительными 688 голосов.

В Бундестаге представлены 709 депутатов. 63-летней Меркель для переизбрания было достаточно получить 355 голосов (более половины депутатов), а поскольку образующие правительство Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) имеют в Бундестаге 399 мест, никаких проблем изначально не ожидалось.

Тем не менее очевидно, что многие депутаты из блока ХДС/ХСС и СДПГ не поддержали ее кандидатуру. Однако голосование было тайным, поэтому невозможно сказать, сколько парламентариев из коалиции выступили против Меркель и кто из оппозиции проголосовал "за".

"Соглашаетесь ли вы с результатами выборов?" - спросил Меркель после объявления результатов председатель Бундестага Вольфганг Шойбле. "Да, я соглашаюсь с результатами выборов", - ответила она. Шойбле пожелал будущему канцлеру "сил, успеха и удачи в решении серьезных задач".

Спустя почти полгода после выборов в Бундестаг Германия, наконец, в среду получит новое правительство, которое, согласно протоколу, соберется на первое заседание сегодня в 17:00 по местному времени (19:00 мск).

Сейчас Меркель отправилась в расположенную в двух км от здания рейхстага резиденцию президента ФРГ - дворец Бельвю, где глава государства вручит ей грамоту о назначении на пост канцлера. Затем она вернется в Бундестаг и примет присягу. В 12:30 (14:30 мск) Меркель уже с членами ее нового кабинета снова отправится в Бельвю, где Франк-Вальтер Штайнмайер вручит грамоты ее 15 министрам, которые также позже принесут присягу.

О жизненном пути Меркель

В ноябре 2016 года Меркель заявила о намерении пойти на четвертый срок канцлером Германии. С 2005 года она бессменно занимает пост главы правительства, с апреля 2000 года руководит ХДС. Журнал Forbes неоднократно, в том числе в прошлом году, называл ее самой могущественной женщиной мира.

Урожденная Каснер, Меркель родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге, но в возрасте трех лет переехала вместе с родителями в ГДР: сначала в городок Квитцов, а затем - в Темплин в 80 км от Берлина. Ее отец - лютеранский священник - выехал туда для "укрепления церкви". В 1973-1978 годах Меркель изучала физику в Лейпцигском университете. По окончании вуза несколько лет работала в Центральном институте физической химии Академии наук ГДР в Адлерсхофе.

Защитив в 1986 году кандидатскую диссертацию, она вскоре сменила физику на политику. После объединения Германии в 1990 году Меркель в 36 лет стала членом ХДС, а затем и депутатом Бундестага от этой партии, а также заместителем официального представителя правительства ФРГ. Партийная карьера завершилась стремительным взлетом: с 1991 по 1998 годы она была зампредседателя ХДС, с 1993 по 2000 год - также председателем ХДС земли Мекленбург-Передняя Померания, в 1998 году стала генеральным секретарем, а в 2000-м - председателем ХДС.

Политик значительный срок проработала в исполнительной власти. С 1991 по 1994 годы она была министром по делам женщин и молодежи в правительстве Гельмута Коля, с 1994 по 1998 годы - министром по делам окружающей среды, охраны природы и безопасности ядерных реакторов ФРГ.

Меркель с 1998 года замужем вторым браком за профессором химии Гумбольдтского университета в Берлине Иоахимом Зауэром. Своих детей у нее нет, у Иоахима Зауэра два сына от первого брака.

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