Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол в РФ: Франция против введения антироссийских санкций экстерриториального характера

Международная панорама
14 марта, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Сильви Берманн назвала такие ограничения "неприемлемыми"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Париж выступает против введения Вашингтоном санкций экстерриториального характера в отношении Москвы, заявила посол Франции в РФ Сильви Берманн в среду в эфире телеканала "Россия 24".

Смотрите также
Здание министерства финансов США

Санкции США в отношении России. Досье

"У Франции совершенно ясная позиция в том, что касается американских санкций, имеющих экстерриториальный характер, - они неприемлемы для нас. Мы хотим сохранять свои интересы и возможность инвестировать и экономически присутствовать здесь, в России", - сказала дипломат.

Кроме того, она отметила, что изменение санкционного режима Евросоюза в отношении России зависит от прогресса минских соглашений по урегулированию на Украине. "Санкции - это инструмент, орудие. Конечно, мы надеемся, что положение будет меняться. И после реализации минских соглашений, надеемся, санкции будут пересмотрены", - заявила Берманн.

В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Санкции в отношении России
Страны
США Россия Украина Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Sky: Мэй объявит о выдворении из страны российских дипломатов
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска
4
Бывший руководитель британской спецслужбы предостерег Лондон от кибератак против России
5
Полицейские нашли отчима пропавшей в Сочи пятилетней девочки
6
Министр спорта Украины подписал указ о неучастии атлетов страны в стартах на территории РФ
7
Лавров: РФ жестко и по всем каналам предостерегла США от удара по Дамаску
Темы дня
Новости партнеров
Реклама