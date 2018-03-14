Президент Германии вручил Меркель грамоту о назначении канцлером

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель грамоту о назначении канцлером ФРГ. Церемония прошла в среду в резиденции главы государства - дворце Бельвю.

"В соответствии с статьей 63, параграф 2 основного закона я назначаю вас, доктор Ангела Меркель, канцлером ФРГ", - сказал Штайнмайер.

Ранее в среду большинство депутатов Бундестага проголосовало за переизбрание Меркель на пост главы правительства. В ее поддержку выступили 364 депутата, всего было признано действительными 688 голосов. В Бундестаге представлены 709 депутатов.