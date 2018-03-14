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Президент Германии вручил Меркель грамоту о назначении канцлером

Международная панорама
14 марта, 13:14 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 14, марта. /ТАСС

Ранее большинство депутатов Бундестага проголосовало за переизбрание Ангелы Меркель на пост главы правительства

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БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель грамоту о назначении канцлером ФРГ. Церемония прошла в среду в резиденции главы государства - дворце Бельвю.

"В соответствии с статьей 63, параграф 2 основного закона я назначаю вас, доктор Ангела Меркель, канцлером ФРГ", - сказал Штайнмайер.

Ранее в среду большинство депутатов Бундестага проголосовало за переизбрание Меркель на пост главы правительства. В ее поддержку выступили 364 депутата, всего было признано действительными 688 голосов. В Бундестаге представлены 709 депутатов.

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Персоны
Меркель, Ангела Штайнмайер, Франк-Вальтер
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