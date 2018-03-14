МККК не участвует в эвакуации из Восточной Гуты

ЖЕНЕВА, 14 марта. /ТАСС/. Стороны конфликта в Сирии не обращались к Международному комитету Красного Креста (МККК) по вопросу о проведении гуманитарных эвакуаций из пригорода Дамаска - Восточной Гуты и из Африна, и он не участвует в их проведении. Об этом заявила в среду женевская штаб-квартира этой гуманитарной организации.

"Стороны конфликта пока не обращались к МККК относительно эвакуаций, и поэтому мы в них не участвуем", - говорится в сообщении.

В Красном Кресте подчеркивают, что гуманитарная эвакуация должна проводиться при соблюдении ряда стандартов и правил, и МККК "готов работать со сторонами" с этой целью. Отмечается, в частности, что гражданское население, а также лица, которые "больше не принимают прямого участия в боевых действия", должны располагать защитой "всех сторон в любое время, в том числе во время эвакуации".

Эвакуируемых, указывает женевская штаб-квартира, необходимо, в частности, заранее информировать о процессе эвакуации, а также о месте, куда они будут вывезены. При этом такое перемещение должно носить временный характер и следует обеспечить право на возвращение, а также право собственности на оставленное имущество.

Более 300 человек смогли покинуть Восточную Гуту за время работы гуманитарного коридора, сообщил ранее в среду журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Владимир Золотухин. "С начала работы гуманитарного коридора район Восточная Гута покинули более 300 человек, причем выход наибольшей доли этих людей пришелся на последние дни. В связи с этим в населенных пунктах, подконтрольных НВФ (незаконные вооруженные формирования - прим. ТАСС), выросло число массовых митингов мирных жителей, желающих покинуть район, против боевиков, продолжающих контролировать выходы к коридорам", - сказал Золотухин.

Шестнадцатая гуманитарная пауза в Восточной Гуте началась в среду в 09:00 по местному времени (10:00 мск). Центр по примирению враждующих сторон продолжает вести переговоры с лидерами НВФ о выводе из района мирных жителей, а также боевиков с их семьями под гарантии безопасности. Накануне усилиями Центра по примирению была достигнута договоренность о выводе нескольких групп мирных жителей из Восточной Гуты. Сперва район покинули около 100 человек, к концу дня их количество достигло 147.