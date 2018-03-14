Глава МИД Турции: у страны нет планов захвата территории Сирии

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Турция не ставит перед собой цель захватить территории Сирии. Об этом заявил в среду глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Цель афринской операции "Оливковая ветвь" - ликвидация террористов в этом регионе. Там все еще активны некоторые террористические организации, которые составляют существенную угрозу нашей безопасности. Наша цель не заключается в том, чтобы захватить или покушаться на сирийские территории", - сказал дипломат.

"Независимо от того, идет ли речь о восточной части Сирии или о западной, мы активно поддерживаем территориальную целостность Сирии. В совместных заявлениях с Россией и Ираном мы это подчеркиваем", - добавил дипломат.

"Мы неоднократно это подчеркивали, об этом говорит лично президент. Все государства должны уважать территориальную целостность других стран, что мы и делаем", - заключил Чавушоглу.

Ранее в среду СМИ сообщили о том, что президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре выразил надежду на то, что сирийский город Африн будет взят к вечеру текущего дня. Накануне Генштаб республики сообщил о том, что с 12 марта город Африн находится в окружении турецких военных и формирований "Сирийской свободной армии", оппозиционной правительству Сирии.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. СНС, против которых главным образом направлена турецкая операция, являются костяком курдской коалиции "Силы демократической Сирии", пользующейся поддержкой американцев.