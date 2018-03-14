ЕС намерен повысить на €20 визовый сбор для граждан третьих стран

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Евросоюз намерен повысить на €20 сбор на получение шенгенской визы для граждан стран, не входящих в сообщество. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщил в среду еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос.

"Мы предлагаем увеличить на €20 визовый сбор. С этим небольшим увеличением наши визы будут все еще дешевле, чем, например, в США или Китае", - сказал он. В настоящее время визовый сбор составляет €35.

По словам еврокомиссара, это решение позволит, в частности, сохранить достаточное количество персонала в визовых центрах ЕС в различных странах.

Еврокомиссар сообщил, что ежегодно миллионы шенгенских виз выдаются гражданам третьих стран. "Только в 2016 года шенгенские визы получили более 15 млн человек", - добавил он.