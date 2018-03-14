Еврокомиссия готова оказать помощь Великобритании по делу Скрипаля

БРЮССЕЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия готова оказать помощь Великобритании в связи с делом Скрипаля, за которым она "с озабоченностью наблюдает". Об этом заявил в среду официальный представитель Еврокомиссии Александер Винтерштайн.

"Еврокомиссия выражает полную солидарность с Великобританией. Применение нервно-паралитического газа, в результате которого пострадали обычные люди, - это неприемлемо. Еврокомиссия пристально следить за этой историей с самого начала и готова оказать полную поддержку Великобритании", - сказал он.

Винтерштайн при этом отказался комментировать призывы Лондона бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, или введение других санкций против РФ. Отвечая на вопросы журналистов о призывах Лондона бойкотировать ЧМ-2018, он заявил: "Мне нечего сказать по этой проблеме".

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск пообещал вынести дело Скрипаля на повестку дня следующего саммита ЕС 22-23 марта в Брюсселе.