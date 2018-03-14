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Бывший руководитель британской спецслужбы предостерег Лондон от кибератак против России

Международная панорама
14 марта, 14:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Роберт Ханниган добавил, что такие действия будут "на руку российской стороне"

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ТАСС, 14 марта. Великобритании следует избегать киберконфликта с Россией, поскольку Лондон столкнется с соответствующим ответом российской стороны. Такое мнение выразил бывший глава спецслужбы Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) Роберт Ханниган в программе британской вещательной корпорации Би-би-си.

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Соединенному Королевству следует противостоять России, однако она не должна прибегать к кибератакам (в связи с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии). Это, по его мнению, было бы ошибкой и обернулось бы на руку противостоящей стороне.

"Все призывают к драматическим [шагам], - отметил Ханниган. - Но начав конфликт в глобальной сети, мы могли бы совершить деструктивные действия". "По самому разрушительному варианту можно, конечно, нанести большой урон всем, кто [использует] сеть, - сказал он. - Но, по моему мнению, мы не должны идти в этом направлении, потому что это будет [на руку] российской стороне".

Возможность кибератаки

Ранее газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства выступила с утверждением, что Великобритания рассматривает возможность совершения кибератаки против России в ответ на отравление в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По ее данным, минобороны Великобритании совместно с Центром правительственной связи разрабатывает наступательную киберпрограмму. Она, замечает газета, может быть использована для атаки на компьютерную сеть Кремля или на сайты, которые, по британскому убеждению, распространяют недостоверные новости.

Посольство РФ в Лондоне официально запросило разъяснений у МИД Великобритании об угрозе осуществления кибератаки. Об этом стало известно из сообщения российского дипломатического представительства, которое было размещено во вторник в Twitter. "Посольство официально запросило у МИД разъяснений относительно угроз осуществления кибератаки, озвученных в парламенте и в СМИ. Россия уделяет серьезное внимание нарушениям кибербезопасности", - говорится в твите посольства.

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