СБ ООН проведет в 22:00 мск открытое заседание по делу Скрипаля

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН соберется в среду в 22:00 мск на открытое заседание для обсуждения инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщили ТАСС в постоянном представительстве Великобритании при всемирной организации.

"Открытая встреча состоится в три часа дня [по нью-йоркскому времени]", - сказали в дипмиссии.

В ней уточнили, что с докладом на заседании выступит и. о. постоянного представителя Великобритании Джонатан Аллен.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери.