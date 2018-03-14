Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СБ ООН проведет в 22:00 мск открытое заседание по делу Скрипаля

Международная панорама
14 марта, 15:08 UTC+3

На заседании выступит с докладом и. о. постоянного представителя Великобритании Джонатан Аллен

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН соберется в среду в 22:00 мск на открытое заседание для обсуждения инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщили ТАСС в постоянном представительстве Великобритании при всемирной организации.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

"Открытая встреча состоится в три часа дня [по нью-йоркскому времени]", - сказали в дипмиссии.

В ней уточнили, что с докладом на заседании выступит и. о. постоянного представителя Великобритании Джонатан Аллен.

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля
2
Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ
3
Евросоюз планирует обновить визовую политику
4
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Экскаватор упал на электричку на северо-востоке Москвы
7
Финляндию признали самой счастливой страной мира
Темы дня
Новости партнеров
Реклама