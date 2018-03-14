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Евросоюз планирует обновить визовую политику

Международная панорама
14 марта, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

В частности, планируется сократить срок принятия решения по выдаче виз и увеличить консульский сбор

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена модернизировать общую визовую политику. Об этом сообщили в среду в представительстве ЕС в Москве.

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"Европейская комиссия предложила реформировать общую визовую политику ЕС, чтобы адаптировать ее к возникающим обеспокоенностям в сфере безопасности, вызовам, связанным с миграцией, и новым возможностям, которые открываются благодаря технологическому развитию. Предложенные изменения направлены на модернизацию и оптимизацию правил общей визовой политики, упрощение процедуры выдачи виз, и в то же время на укрепление стандартов безопасности визовой процедуры", - отметили в представительстве.

В частности, планируется сократить срок принятия решения по визовым заявлениям с 15 до 10 дней. Также надежным постоянным путешественникам будут выдаваться многократные визы с более долгим сроком, который будет постепенно увеличиваться с одного года до пяти лет.

Также в рамках этой инициативы было предложено ввести практику выдачи виз на короткий срок на внешних границах. "Чтобы способствовать совершению кратковременных туристических поездок, государства-члены смогут выдавать однократные визы прямо на внешних наземных и морских границах по временным, сезонным схемам на жестких условиях. Такие визы будут действительными для пребывания сроком не более семи дней только на территории государства-члена, выдавшего визу", - сообщили в представительстве.

Однако страны ЕС увеличат консульский сбор с 60 до 80 евро. Как объяснили в представительстве, это увеличение связано с необходимостью поддерживать численность консульского персонала для обеспечения проверок в соответствии с требованиями безопасности и обновить информационно-техническое оборудование и программное обеспечение.

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