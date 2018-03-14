Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: российский посол вызван в британский МИД

Международная панорама
14 марта, 15:18 UTC+3
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Александра Яковенко. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве.

Смотрите также

Дело Скрипаля: реакция Лондона, позиция Москвы и возможные последствия

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее версии, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери: "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь, мы никакого отношения к этому не имеем". Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери.

Как ожидается, в среду Мэй сделает заявление по возможным мерам в отношении России в связи с делом Скрипаля. Как сообщил со ссылкой на источник телеканал Sky News, в числе мер, о которых объявит британский премьер, будет выдворение из страны российских дипломатов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович Яковенко, Александр Владимирович
Страны
Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля
2
Захарова: Мэй не может оценивать, достоин ли Лавров должности главы МИД РФ
3
Евросоюз планирует обновить визовую политику
4
Песков: Кремль не приемлет языка ультиматума со стороны Лондона
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
Экскаватор упал на электричку на северо-востоке Москвы
7
Финляндию признали самой счастливой страной мира
Темы дня
Новости партнеров
Реклама