Reuters: российский посол вызван в британский МИД

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. МИД Великобритании вызвал российского посла в Лондоне Александра Яковенко. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в британском правительстве.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее версии, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери: "Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь, мы никакого отношения к этому не имеем". Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери.

Как ожидается, в среду Мэй сделает заявление по возможным мерам в отношении России в связи с делом Скрипаля. Как сообщил со ссылкой на источник телеканал Sky News, в числе мер, о которых объявит британский премьер, будет выдворение из страны российских дипломатов.