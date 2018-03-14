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Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом Скрипаля

Международная панорама
14 марта, 15:45 дата обновления: 14 марта, 16:11 UTC+3

У сотрудников дипмиссии будет неделя на то, чтобы покинуть страну, заявила премьер-министр Тереза Мэй

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© EPA-EFE/WILL OLIVER

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

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Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. У российских дипломатов, которым предписано покинуть страну, будет неделя на то, чтобы сделать это, сообщила британский премьер. 

"После убийства господина [Александра] Литвиненко Великобритания выслала четырех дипломатов. На основании Венской конвенции теперь мы вышлем 23 российских дипломата", - сказала она, отметив, что, по версии британской стороны, они "являются необъявленными офицерами разведки". "У них есть только неделя, чтобы покинуть [Великобританию]", - сказала она.

Мэй назвала действия Москвы по делу экс-полковника ГРУ противозаконным использованием силы в отношении Лондона. Кроме того она подчеркнула, что Лондон будет проводить проверки российских частных самолетов и заморозит "сомнительные" счета.

"Мы усилим проверки на частных рейсах, таможне, грузов. Мы будем замораживать государственные активы России в случае, если у нас появится свидетельство того, что они могут быть использованы для того, чтобы угрожать жизни или собственности граждан Великобритании или резидентов страны", - сказала глава британского правительства.

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Кроме того премьер обозначила версии использования отравляющего вещества, предположительно примененного в британском Солсбери против экс-полковника ГРУ и его дочери. В частности, она допустила возможность утери Москвой контроля над его запасами.

"Существует два возможных варианта: либо это прямой акт российского государства против нашей страны, либо, вероятно, российское правительство утеряло контроль над запасами военного отравляющего вещества и допустиго его попадание в руки третьих лиц", - утверждала она.

При этом Мэй подчеркнула, что полный разрыв диалога между Лондоном и Москвой не отвечает британским национальным интересам.

"Я по-прежнему считаю, что полный разрыв диалога между Великобританией и Россией не отвечает нашим национальным интересам. Но после этого ужасающего деяния, направленного против нашей страны, эти отношения не могут быть прежними", - сказала она.
Выступая в парламенте 12 марта, Мэй дала России время до конца вторника, 13 марта, чтобы представить свои объяснения по инциденту в Солсбери, предупредив, что при их отсутствии Лондон сочтет действия Москвы "противозаконным использованием силы".

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Москва не предоставила информации, которую запрашивала британская сторона, ссылаясь на то, что так и не получила образцы нервно-паралитического вещества, а подход Лондона назвала ультимативным.

Так, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Терезы Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

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