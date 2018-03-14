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Трамп вновь обвинил демократов в задержке и блокировании кандидатур на ключевые посты

Международная панорама
14 марта, 16:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, марта. /ТАСС

По словам президента США, из-за этого многие важные позиции в правительстве остаются вакантными

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ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил демократов в Сенате Конгресса США в блокировании и задержке процесса назначения людей на ключевые посты в администрации. Об этом он написал в среду в своем Twitter.

"[Кандидатуры] сотен прекрасных людей, в том числе важных послов и судей, блокируются или задерживаются демократами в Сенате. Многие важные позиции в правительстве остаются вакантными из-за этой обструкции", - написал американский лидер. По его словам, сложившаяся ситуация с пустующими постами в федеральном правительстве на сегодняшний день - "наихудшая в истории США".

Во вторник Трамп объявил о масштабной кадровой перестановке в своей администрации: Рекс Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ). На место Помпео Трамп выдвинул Джину Хэспел, кадрового разведчика с более чем 30-летним стажем. Кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США.

В тот же день был уволен замгоссекретаря США по публичной дипломатии Стивен Голдстин за заявления об отставке Тиллерсона, идущие вразрез с позицией Белого дома. Как сообщила во вторник телекомпания CNN ожидается, что вскоре свой пост покинет и помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.

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Кадровые перестановки в кабинете Трампа
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