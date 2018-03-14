Великобритания на данный момент не планирует ужесточать выдачу виз россиянам

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Великобритания на данный момент не планирует ужесточать выдачу виз российским гражданам.

Об этом ТАСС в среду заявили в британском посольстве в Москве.

"На данный момент вопрос в такой плоскости не рассматривается", - сказал собеседник, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в среду в Палате общин (нижняя палата парламента) со специальным заявлением, объявив о мерах против России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В частности, она заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата, им предписано покинуть страну в течение недели. Мэй также обвинила РФ в "противозаконном использовании силы в отношении Великобритании" и заявила о приостановке запланированных двусторонних контактов на высоком уровне. При этом она отметила, что полный разрыв диалога с Москвой не отвечает британским национальным интересам.