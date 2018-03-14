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Великобритания на данный момент не планирует ужесточать выдачу виз россиянам

Международная панорама
14 марта, 16:25 дата обновления: 14 марта, 16:49 UTC+3

Об этом сообщили в посольстве страны в РФ

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Великобритания на данный момент не планирует ужесточать выдачу виз российским гражданам.

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Об этом ТАСС в среду заявили в британском посольстве в Москве.

"На данный момент вопрос в такой плоскости не рассматривается", - сказал собеседник, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в среду в Палате общин (нижняя палата парламента) со специальным заявлением, объявив о мерах против России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В частности, она заявила, что Лондон вышлет 23 российских дипломата, им предписано покинуть страну в течение недели. Мэй также обвинила РФ в "противозаконном использовании силы в отношении Великобритании" и заявила о приостановке запланированных двусторонних контактов на высоком уровне. При этом она отметила, что полный разрыв диалога с Москвой не отвечает британским национальным интересам.

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