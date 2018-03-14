Эксперт: увольнение Тиллерсона предвещает серьёзные изменения во внешней политике Трампа

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Увольнение Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США предвещает значительные изменения во внешнеполитическом курсе Вашингтона. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС в среду высказал эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Он отметил, что Тиллерсон и президент США Дональд Трамп не соглашались по многим вопросам американской внешней политики. "С точки зрения президента (США - прим. ТАСС), Тиллерсон был не лоялен и постоянно пытался обеспечить большую преемственность политики США, чем хотелось Трампу, препятствовал тем изменениям, на которых настаивал Трамп", - пояснил Суслов.

"Трамп иногда просто в открытую говорил, что "Тиллерсон теряет время", ведя переговоры с теми или иными деятелями, с той же Северной Кореей, - напомнил собеседник ТАСС. - Трамп изначально придерживался гораздо более ястребиного и жёсткого подхода, чем Тиллерсон". Оба расходились и по вопросу иранской ядерной программы, так как "бывший госсекретарь выступал против выхода США из ядерной сделки по Ирану", констатировал эксперт.

Ещё одной проблемой, по его мнению, стало то, что Трамп не видел в Тиллерсоне своего человека. Ярким примером стал произошедший в конце прошлого года скандал, когда госсекретарь якобы в частном разговоре назвал президента безумцем. "С тех пор увольнение Тиллерсона было вопросом времени, - считает Суслов. - Сейчас это время наступило, поскольку происходят сразу очень серьёзные комплексные изменения в американской внешней политике".

Среди таких изменений он выделил "подготовку тяжёлых и в то же время прорывных прямых переговоров с Северной Кореей в ходе исторической встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чем Ыном". "В тоже самое время администрация Трампа резко ужесточает политику сдерживания в отношении и России, и Китая одновременно", - продолжил политолог.

Новый госсекретарь

Собеседник агентства считает, что Трамп, обновляя свою команду, стремится к тому, чтобы работающие с ним люди были к нему лояльны. "И одним из наиболее близких и лояльных к нему людей в администрации был директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео, - отметил Суслов. - Все последнее время он был чрезвычайно близок к Трампу и, кстати говоря, на протяжении последних нескольких месяцев именно его, а не [постоянного] представителя США при ООН [Никки] Хейли рассматривали как наиболее вероятную замену Тиллерсону".

Эксперт напомнил, что Помпео - выходец из движения Бостонского чаепития. "Это достаточно "зубастая" группа внутри Республиканской партии, - пояснил политолог. - Она сформировалась в 2009-2010 годах ещё в начале обамовского президентства как крайне правое движение, выступавшее против его политики и в сфере здравоохранения, и в вопросах увеличения социальных благ".

По мнению Суслова, Трамп, который также придерживается более правых взглядов внутри Республиканской партии, видит в Помпео своего единомышленника: "Оба - внешнеполитические ястребы, оба не стесняются выступать за жёсткие решения, за диалог с позиции силы". "Кстати, в отношении Северной Кореи Трамп именно это хочет разыграть", - заключил представитель клуба "Валдай".

Кадровые перестановки

13 марта хозяин Белого дома объявил о масштабной кадровой перестановке в своей администрации: Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинута кандидатура Помпео. При этом на пост директора ЦРУ Трамп выдвинул первого замглавы спецслужбы Джину Хэспел, кадрового разведчика с более чем 30-летним стажем. Кандидатуры Помпео и Хэспел теперь должны быть утверждены Сенатом Конгресса США.

В тот же день был уволен замгоссекретаря США по публичной дипломатии Стивен Голдстин за заявления об отставке Тиллерсона, идущие вразрез с позицией Белого дома. Как сообщила во вторник телекомпания CNN, ожидается, что вскоре свой пост покинет и помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.