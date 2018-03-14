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Лондон планирует расширить возможности вводить санкции против должностных лиц РФ

Международная панорама
14 марта, 17:22 дата обновления: 14 марта, 17:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Как ранее сообщали британские СМИ, британское правительство разрабатывает свою версию так называемого акта Магнитского

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ТАСС, 14 марта. Власти Великобритании рассмотрят поправки к закону о санкциях, чтобы расширить свои возможности вводить ограничения в отношении российских должностных лиц. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в среду со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по инциденту в Солсбери.

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"Мы также рассмотрим правительственные поправки к закону о санкциях, чтобы усилить наши возможности вводить санкции в ответ на нарушение прав человека. Сделав это, мы внесем свой вклад в международные усилия, направленные на то, чтобы наказать тех, кто несет ответственность за такого рода злоупотребления, как в случае с Сергеем Магнитским", - сказала она.

Мэй добавила, что Соединенное Королевство намерено призвать на заседании Совета безопасности ООН в среду принять "международные меры" по отношению к РФ по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Сегодня в Нью-Йорке Совет Безопасности ООН проведет открытые консультации, в ходе которых мы будем добиваться решительных международных ответных мер", - заявила она.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери. Он также отметил, что Россия не получала от Великобритании запроса по веществу, якобы использованному в инциденте в Солсбери.

Как ранее сообщали британские СМИ, правительство Соединенного Королевства разрабатывает свою версию так называемого акта Магнитского, который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц. В частности, готовящиеся ограничения предусматривают невыдачу виз и заморозку активов оказавшихся в санкционном списке. В нем, по данным газеты The Telegraph, насчитывается 49 фамилий.

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Выступая в парламенте 12 марта, Мэй дала России время до конца вторника, 13 марта, чтобы представить свои объяснения по инциденту в Солсбери, предупредив, что при их отсутствии Лондон сочтет действия Москвы "противозаконным использованием силы".

Россия не предоставила информации, которую запрашивала британская сторона, ссылаясь на то, что так и не получила образцы нервно-паралитического вещества, а подход Лондона назвала ультимативным. Так, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что, согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Malting в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Терезы Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".

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Персоны
Мэй, Тереза Лавров, Сергей Викторович Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Акт Магнитского Дело Сергея Скрипаля
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