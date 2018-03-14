Корбин призвал Мэй предоставить четкие доказательства в отношении России по делу Скрипаля

ТАСС, 14 марта. Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин призвал правительство Соединенного Королевства действовать в отношении России "на основе четких доказательств". Об этом он заявил в среду в Палате общин британского парламента после выступления премьер-министра Терезы Мэй.

"Наш ответ должен быть решительным и в то же время соразмерным, и при этом он должен быть основан на четких доказательствах", - отметил Корбин.

Лидер британских лейбористов подверг критике действия правительства в связи с делом об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, а также задал премьер-министру ряд оставшихся без ответа вопросов. "Предприняла ли премьер-министр необходимые шаги в соответствии с международной конвенцией по запрещению химического оружия, чтобы направить России официальный запрос для предоставления доказательств, как этого требует статья 9.2 этой конвенции? - спросил Корбин. - Как премьер-министр ответила на запрос российской стороны предоставить образец химического агента, использованного в атаке в Солсбери, для того, чтобы провести собственные тесты?"

Корбин также выразил недоумение тем, что Тереза Мэй не предоставила парламенту информацию о результатах исследований образцов химического вещества, использованного при нападении на Скрипаля. "Указывают ли результаты исследования образцов на место, где было произведено это вещество, а также на личность преступников?" - адресовал Корбин свой вопрос британскому премьеру.

Позиция России

Россия не предоставила информации, которую запрашивала британская сторона, ссылаясь на то, что так и не получила образцы нервно-паралитического вещества, а подход Лондона назвала ультимативным. Так, глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что согласно положениям Конвенции по запрещению химоружия, Великобритания была обязана немедленно обратиться к стране, подозреваемой в применении вещества, предоставив ей доступ к тому веществу, о котором идет речь. Для ответа же на подобный вопрос, уточнил министр, конвенция дает 10 дней.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия 4 марта подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, в настоящее время они продолжают находиться в больнице в критическом состоянии. Согласно заявлениям Терезы Мэй, отравление произошло при помощи созданного в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок".