Мэй: cудьбу лицензии RT на вещание в Британии будет решать независимый медиарегулятор

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Определение дальнейшей судьбы лицензии телеканала RT на вещание в Великобритании является компетенцией исключительно независимого медиарегулятора Ofcom, а не правительства Соединенного Королевства.

Об этом заявила в среду премьер-министр Тереза Мэй в Палате общин британского парламента, отвечая на вопросы депутатов после сделанного ею специального заявления по делу об отравлении в английском городе Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Мы действительно верим в верховенство права и демократию и действительно верим в свободные СМИ, потому что рассмотрение вопроса о статусе RT в отношении вещания в Великобритании - это дело не правительства, а независимого Ofcom", - сказала глава британского кабинета министров.

Ранее Ofcom допустил возможность лишения российской телекомпании RT лицензии на вещание в стране, если власти Великобритании придут к выводу, что за отравлением Скрипаля и его дочери стояла Россия. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, выступая в среду на форуме "Россия - страна возможностей", заявила о том, что лишение телеканала RT лицензии на вещание в Великобритании может также привести к аналогичным последствиям во всей Европе.

Она заметила, что Ofcom все эти годы пристально отслеживал эфир RT на предмет всевозможных нарушений, которых, по словам Симоньян, у RT находили меньше, чем у британских СМИ. Она также сообщила что ведущий RT Алекс Салмонд подвергся травле со стороны британских СМИ.

Министерство юстиции США в середине декабря зарегистрировало в качестве иностранного агента американскую частную компанию RTTV America, которая ранее сотрудничала с американским филиалом RT. В ноябре компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована как иностранный агент в США.