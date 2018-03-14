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МИД Украины подготовил предложения о выходе из СНГ и денонсации договора о дружбе с РФ

Международная панорама
14 марта, 17:47 дата обновления: 14 марта, 18:05 UTC+3

Решение по срокам принятия соответствующих мер примет президент Петр Порошенко

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Материал из 1 страницы
Здание МИД Украины

Здание МИД Украины

© EPA/PETER KLAUNZER

КИЕВ, 14 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины намерено представить президенту Петру Порошенко предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Об этом сообщила в среду депутат от "Блока Петра Порошенко" Светлана Залищук.

"Министр Павел Климкин на нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. На вопрос, когда можно ожидать таких решений министр ответил, что решение за главой государства", - написала она на своей странице в Facebook.

В октябре 2017 года исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщал, что официальных обращений Украины о выходе из органов СНГ не поступало, а Киев продолжает принимать участие по некоторым направлениям деятельности Содружества. При этом Лебедев подчеркивал, что страна не платит взносы.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был подписан в 1997 году. В документе закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

 

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Порошенко, Петр Алексеевич Климкин, Павел Анатольевич
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