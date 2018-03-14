Наблюдатели ШОС намерены дать объективную оценку выборам президента России

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Наблюдатели от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на выборах президента России намерены выполнить свою миссию беспристрастно и дать им объективную оценку. Об этом заявил в среду генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов, в качестве главы группы наблюдателей от ШОС встретившийся с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой.

"Предстоящие 18 марта 2018 года выборы главы российского государства - одно из ключевых событий мировой политики. ШОС придает особое значение деятельности своей миссии по наблюдению. Мы намерены вести ее качественно, беспристрастно, а по итогам работы представить объективную оценку выборного процесса", - отметил генсек ШОС.

Алимов подробно проинформировал председателя ЦИК России о концепции работы миссии наблюдателей от ШОС, которая охватывает весь спектр выборного процесса.

Обеспечить объективность

"Наша организация, - сказал Алимов, - поступательно развивает институт наблюдения за выборами, от выборов к выборам мы стремимся еще в большей степени обеспечить качественную работу наблюдателей на основе самых передовых мировых практик наблюдения, а также с учетом накапливаемого нами собственного опыта. К выборам в России мы разработали специальную концепцию организации наблюдения, призванную обеспечить объективность оценок, а также охватить в ходе наблюдения различные регионы России от Владивостока до Санкт-Петербурга".

Он рассказал, что члены миссии уже развернули свою работу в шести федеральных округах; в день голосования наблюдатели посетят избирательные участки в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодарском и Приморском краях, в Республике Татарстан и Республике Адыгея, в Рязанской, Владимирской, Калужской, Новосибирской и Иркутской областях.

Главное - свободное волеизъявление

По словам Алимова, намечены встречи с руководителями избирательных округов и участков, наблюдателями от международных организаций и государств, политических партий и общественных организаций, журналистами и собственно избирателями. Генеральный секретарь особо подчеркнул, что "миссия ШОС исходит из того, что выборы проводятся не для наблюдателей, а для свободного волеизъявления граждан, которые сами должны определить путь развития своей страны, Российской Федерации, на предстоящий период".

Памфилова выразила благодарность генеральному секретарю за решение возглавить миссию наблюдателей от ШОС за ходом подготовки и проведением выборов президента Российской Федерации. В ходе обстоятельной беседы были затронуты правовые вопросы организации работы иностранных наблюдателей на территории РФ накануне выборов и в день голосования.