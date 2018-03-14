Канада предложила Британии помощь в расследовании отравления Скрипаля

ОТТАВА, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Канады предложило Великобритании помощь в расследовании отравления в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом в среду говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.

"Канада предлагает любую помощь Соединенному Королевству и призывает все государства оказать полное содействие британскому следствию [по делу об отравлении Скрипаля]", - сказала она, добавив, что сообщила об этом главе МИД Великобритании Борису Джонсону. От имени канадского правительства министр также выразила слова поддержки людям, пострадавшим от действия нервно-паралитического вещества. По ее словам, "вероятное участие России в этой атаке является нарушением основ [мирового] порядка".

4 марта 66-летний бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно- паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в Солсбери, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. В 2004 году Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже, и в том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

12 марта Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери, назвав этот инцидент "неизбирательным и безответственным действием против Соединенного Королевства". По ее данным, само отравление произошло при помощи созданного еще в Советском Союзе боевого отравляющего вещества семейства "Новичок". В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 13 марта, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери.