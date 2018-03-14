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Ниинистё: Россия должна помочь внести ясность в дело Скрипаля

Международная панорама
14 марта, 19:30 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 14, марта. /ТАСС

Необходимо тщательно расследовать случившееся, заявил финский лидер

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 марта. /ТАСС/. России следует внести свой вклад в прояснение обстоятельств дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

С таким заявлением выступил в среду президент Финляндии Саули Ниинистё.

"Необходимо, чтобы этот случай было тщательно расследован. Нужно достичь полной ясности в этом деле, виновные должны понести ответственность за свои действия. Нужен вклад России в пояснение дела. Оба альтернативных объяснения событий вызывают большое беспокойство - намеренные действия со стороны России или возможность того, что опасные субстанции не находятся под ее контролем", - приводит слова Ниинистё его канцелярия.

По его словам, использование отравляющих веществ в покушении на убийство в Великобритании - "это шокирующий акт", который "подрывает международную безопасность". Ниинистё указал, что Финляндия осуждает применения токсичных химикатов в качестве оружия во всех ситуациях. "Финляндия готова предоставить поддержку и содействие Великобритании. Мы тесно сотрудничаем с другими странами ЕС и нашими партнерами", - сказал Ниинистё.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы против" ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны. Им дали неделю, чтобы покинуть страну. При этом Мэй допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при нападении на Скрипаля.

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Дело Сергея Скрипаля
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