Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.03:
$ 56.94
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый глава МИД ФРГ: Берлин продолжит активно работать в составе "нормандской четверки"

Международная панорама
14 марта, 19:40 UTC+3 БЕРЛИН 14, марта. /ТАСС

Германия будет настаивать на реализации обязательств, которые стороны взяли на себя

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. ФРГ будет продолжать поиск решения украинского кризиса в составе "нормандской четверки" (ФРГ, Россия, Франция, Украина).

Об этом заявил в среду в Берлине новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Германия будет активно продолжать работать в нормандском формате над поиском решения [украинского кризиса] и настаивать на реализации тех обязательств, которые стороны взяли на себя", - отметил он.

В продолжение темы Маас сказал, что "Россия является и остается крупнейший соседом Европы". "Нам нужны конструктивные каналы для диалога", - добавил новый глава германского МИД.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина Германия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи высылки советских и российских дипломатов из Великобритании. Досье
2
Путин обещал приехать в мае на открытие Крымского моста
3
Собчак намерена пожаловаться в ЦИК из-за поведения ее оппонентов на дебатах
4
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту в мае
5
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
6
"Нафтогаз" на переговорах с "Газпромом" заявит об отказе разрывать контракты
7
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
Темы дня
Новости партнеров
Реклама