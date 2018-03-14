Новый глава МИД ФРГ: Берлин продолжит активно работать в составе "нормандской четверки"

БЕРЛИН, 14 марта. /ТАСС/. ФРГ будет продолжать поиск решения украинского кризиса в составе "нормандской четверки" (ФРГ, Россия, Франция, Украина).

Об этом заявил в среду в Берлине новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

"Германия будет активно продолжать работать в нормандском формате над поиском решения [украинского кризиса] и настаивать на реализации тех обязательств, которые стороны взяли на себя", - отметил он.

В продолжение темы Маас сказал, что "Россия является и остается крупнейший соседом Европы". "Нам нужны конструктивные каналы для диалога", - добавил новый глава германского МИД.