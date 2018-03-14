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Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о готовности подать в отставку

Международная панорама
14 марта, 21:11 дата обновления: 14 марта, 21:31 UTC+3

По словам Фицо, он готов уйти с поста премьера при условии, что президент Андрей Киска будет уважать результаты выборов в процессе формирования нового состава правительства

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

© EPA-EFE/JAKUB GAVLAK

ТАСС, 14 марта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в среду, что он готов 15 марта подать в отставку и представить кандидатуру своего преемника на посту главы правительства. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Фицо, он сообщил президенту Словакии Андрею Киске, что готов уйти в отставку при выполнении ряда условий. Одно из них заключается в том, что глава государства будет уважать результаты последних выборов в процессе формирования нового состава правительства. Премьер подчеркнул, что он считает необходимым сохранить сложившуюся правительственную коалицию.

 

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Фицо, Роберт Киска, Андрей
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