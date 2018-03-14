Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о готовности подать в отставку

ТАСС, 14 марта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в среду, что он готов 15 марта подать в отставку и представить кандидатуру своего преемника на посту главы правительства. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам Фицо, он сообщил президенту Словакии Андрею Киске, что готов уйти в отставку при выполнении ряда условий. Одно из них заключается в том, что глава государства будет уважать результаты последних выборов в процессе формирования нового состава правительства. Премьер подчеркнул, что он считает необходимым сохранить сложившуюся правительственную коалицию.