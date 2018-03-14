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Саргсян назвал отношения с РФ одним из основных приоритетов внешней политики Армении

Международная панорама
14 марта, 21:22 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 14, марта. /ТАСС

По оценке президента, российско-армянские отношения отличаются активным диалогом на высшем и высоком уровнях

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ЕРЕВАН, 14 марта. /ТАСС/. Российско-армянские отношения являются одним из приоритетов внешней политики Армении. Об этом заявил президент республики Серж Саргсян, принимая в среду председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Константина Косачева. Сенатор принимал участие в совместном заседании этого комитета и Постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним сношениям.

"Непрерывное и последовательное упрочение союзнических отношений с Россией - один из приоритетов внешней политики Армении", - подтвердил Саргсян.

Активный диалог на всех уровнях

По оценке президента Армении, "российско-армянские отношения отличаются активным диалогом на высшем и высоком уровнях, плодотворным сотрудничеством во всех сферах - политической, экономической, военной, военно-технической, гуманитарной", сообщили корреспонденту ТАСС в президентской пресс- службе.

Как считает Саргсян, "в деле развития и укрепления двусторонних российско-армянских отношений важную роль играют межпарламентские связи и сотрудничество". Он полагает, что состоявшееся в Ереване заседание прошло в атмосфере дружбы и конструктивности, а принятые решения окажут позитивное влияние на отношения между двумя государствами.

В Армении, указал Саргсян, "желают развивать конструктивное и взаимовыгодное сотрудничество во всех интеграционных объединениях, которые играют важную роль в регионе". В этом контексте он поблагодарил Константина Косачева за объективную позицию в отношении внешней политики Армении, которую он высказывал на различных международных площадках.

Оценки российского сенатора

Согласившись с оценкой парламентской дипломатии, высказанной президентом Армении, Косачев сказал, что высшее руководство и парламентарии России желают сохранять и развивать максимально активные, регулярные, открытые и содержательные контакты с российскими коллегами.

Сенатор с удовлетворением говорил о сотрудничестве российских и армянских парламентариев, основанном на плодотворной взаимной поддержке в международных парламентских организациях. "Вместе с армянскими коллегами мы стремимся полностью реализовать большой потенциал, который президенты России и Армении вкладывают в наши межгосударственные отношения", - указал председатель комитета Совфеда.

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Персоны
Саргсян, Серж Азатович Косачев, Константин Иосифович
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