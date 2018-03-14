В Германии спустя полгода после выборов появилось новое правительство

БЕРЛИН, 14 марта. /Корр. ТАСС Антон Долгунов, Вячеслав Филиппов/. Новый кабинет министров Германии собрался в среду на первое заседание в новом составе. Очередное правительство под руководством Ангелы Меркель, уже четвертое по счету, удалось сформировать спустя почти полгода после выборов в Бундестаг.

За это время страна оказалась на пороге перевыборов и затяжного политического кризиса, но сегодня в долгом процессе поставлена точка - кабмин приведен к присяге. Еще на четыре года у власти в ФРГ остается так называемая большая коалиция в составе консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

За переизбрание Меркель на пост главы правительства проголосовали 364 депутата. Всего было признано действительными 688 голосов. В Бундестаге представлены 709 депутатов.

Кабинет Меркель 4.0

За ХДС в новом кабмине закреплены шесть ведомств. Урсула фон дер Ляйен сохранила должность главы минобороны ФРГ, на пост министра здравоохранения неожиданно для наблюдателей был назначен Йенс Шпан - представитель консервативного крыла партии. Министром экономики стал руководитель ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер, вместо него управление в администрации Меркель перейдет к Хельге Брауну. Возглавлять минсельхоз ФРГ будет Юлия Клёкнер, на пост министра образования была выдвинута депутат Бундестага Аня Карличек.

За ХСС было закреплено право выдвинуть кандидатуры трех федеральных министров. Ушедший с поста премьер-министра Баварии Хорст Зеехофер стал главой МВД. Политик был одним из главных критиков миграционной политики канцлера в разгар кризиса с беженцами, и теперь на него в Берлине возлагают большие надежды. Он пообещал укрепить безопасность и ускорить процесс депортации иностранцев, которые не имеют право оставаться на территории Федеративной Республики.

Еще один представитель ХСС Андреас Шойер будет руководить минтрансом ФРГ, а министром по вопросам экономического сотрудничества и развития останется Герд Мюллер.

Социал-демократ Олаф Шольц занял пост вице-канцлера и главы минфина ФРГ, его однопартиец Хайко Маас будет руководить внешней политикой, Хубертус Хайль возглавит ведомство труда и социальных дел, Катарина Барлей - юстиции, Франциска Гиффей - по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи, Свеня Шульце - охраны окружающей среды, строительства и безопасности реакторов.

Напутствие президента

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в течение дня дважды вручал грамоты о назначении - сначала Меркель, которую к тому моменту утвердил в должности Бундестаг, и уже затем ее кабмину. После этого министры в полном составе отправились в парламент и приняли присягу. "Хорошо, что время неопределенности и неуверенности миновало, хорошо, что три партии были готовы взять на себя ответственность сформировать правительство", - заявил глава государства.

"Действительно, партии, которые участвуют в правительстве, на последних выборах в Бундестаг потеряли голоса, - указал Штайнмайер. - Уже поэтому для восстановления потерянного доверия будет недостаточно просто продолжать действовать как раньше. Это правительство должно действовать по-новому, иначе". По словам президента ФРГ, особенно важен прямой диалог властей с гражданами.

"Либеральные демократии Запада подвергаются испытаниям как внешним, так и внутренним", - подчеркнул президент. По его словам, авторитарные режимы "стали действовать более уверенно". "Принцип "каждый против каждого" вновь распространяется в мировой политике, в данный момент в торговой политике", - указал он.

Штайнмайер добавил, что в ряде стран Европы выборы выигрывали силы, "которые делали ставку на изоляцию, национализм и отсутствие компромисса". "Это не наш путь, потому что мы хотим быть и оставаться демократической, открытой, мирной и экономически успешной страной. Соответственно, велики ожидания наших друзей и партнеров, особенно в Европе", - продолжал Штайнмайер. Он подчеркнул, что необходимо быть готовым к защите демократических принципов.

"Многие надеются на то, что мы в Германии покажем, что либеральная демократия дееспособна и нацелена на будущее", - сказал президент ФРГ. Он пожелал новому кабинету министров удачи в решении этих задач в интересах страны.

Перспективы

Призывы завершить политическую эру Меркель, которые множились в разгар миграционного кризиса, сейчас утихли, но, как полагают наблюдатели, лишь на время. Молодые политики в ХДС, такие как Йенс Шпан, в свете долгого формирования правительства не боятся критиковать курс Меркель и требовать обновления и омоложения партии.

Правление с социал-демократами для канцлера не будет простым. Политологи прогнозируют, что с Андреа Налес, которая через полтора месяца возглавит СДПГ и сознательно отказывается от места в новом кабмине, возникнут два центра власти.

Наблюдатели считают, что СДПГ практически неизбежно придется взять курс влево, чтобы повысить свой плачевный рейтинг и добиться прорыва в социальной политике и на рынке труда. Если Меркель со своей стороны не пойдет на уступки, то противостояние между нею и Налес будет неизбежным.

Как рассорились социал-демократы

Социал-демократы приступают к работе в новом правительстве в непростых условиях. У старейшей в Германии партии катастрофически низкий рейтинг, он составляет 17-19%. Это даже меньше, чем их исторический минимум в 20,5%, показанный на выборах в Бундестаг и воспринятый как откровенный провал. Дело в том, что "красных" на протяжении последних месяцев сотрясали громкие скандалы.

Критической точки настроения в СДПГ достигли после успешного завершения коалиционных переговоров под началом Мартина Шульца. Он как руководитель партии тогда добился от консерваторов во главе с Меркель уступок для работы в будущем правительстве. К примеру, к "красным" ушло право возглавить минфин, который долгое время был вотчиной христианских демократов и, в частности, Вольфганга Шойбле.

Однако именно после успешного согласования коалиционного договора на Шульца обрушился шквал критики, главным образом из-за двух факторов. Во-первых, он нарушил свое обещание остаться в оппозиции, а во-вторых, пошел в правительство Меркель вопреки первоначальным заявлениям. Из-за скандалов подобного рода рейтинг "красных" продолжил падать.

Сам Шульц, в прошлом глава Европарламента, собирался возглавить МИД, что фактически оставляло Зигмара Габриэля вне нового кабинета министров. И, как писали СМИ, таким образом глава партии нарушил третье обещание, которое он якобы лично дал своему соратнику. Уже после этого Габриэль дал несколько интервью, в которых косвенно критиковал однопартийцев. В конечном итоге Шульц ушел в отставку, а к кандидатуре Габриэля, который выступил столь жестко, решили не возвращаться.

Долгий путь к правительству

Выборы в Бундестаг состоялись 24 сентября прошлого года. Блок ХДС/ХСС по итогам сентябрьских выборов получил 32,9% голосов, а социал-демократы показали худший результат в своей истории, набрав лишь чуть более 20%. Правопопулистскую "Альтернативу для Германии" поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую партию - 10,7%, "зеленых" - 8,9%, Левую партию - 9,2%.

Это был самый длительный процесс формирования кабинета министров в истории Федеративной Республики. Более 170 дней Германия существовала без нового правительства. Канцлер и ее министры в последние месяцы официально лишь исполняли свои обязанности.

Изначально консерваторы вели переговоры о коалиции под условным названием "Ямайка - с "зелеными" и Свободной демократической партией, но они зашли в тупик, страна оказалась на пороге политического кризиса. Нужно было либо формировать правительство меньшинства, либо назначать перевыборы. Оба варианта влекли бы за собой непредсказуемые последствия.

Именно тогда инициативу взял на себя Штайнмайер, который выступил посредником между ХДС/ХСС и СДПГ и фактически способствовал тому, чтобы три политические силы начали консультации. Изначально - еще до провала с "Ямайкой" - такой правительственный союз формировать никто не собирался. В конце концов вмешательство президента привело к тому, что в ФРГ все же появился новый кабмин.