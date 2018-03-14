Sky: эксперты ОЗХО поедут в Солсбери для изучения вещества, которым был отравлен Скрипаль

ЛОНДОН, 14 марта. /ТАСС/. Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетят Великобританию для изучения вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Об этом в среду сообщил в эфире из Гааги корреспондент телеканала Sky News, который получил эту информацию непосредственно в штаб-квартире данной организации.

По его словам, эксперты ОЗХО отправятся в английский город Солсбери "совсем скоро", что станет "частью широкого независимого расследования" инцидента со Скрипалем.

Днем ранее представители ОЗХО сообщили ТАСС, что их организация "находится в контакте с властями Соединенного Королевства, однако не принимает участия в расследовании, проводимом в Великобритании", а также выразили надежду, что "британские власти позднее поделятся результатами расследования".

В 2004 году Сергей Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании. 4 марта нынешнего года Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии.