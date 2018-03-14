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NYT: минюст США может уволить замглавы ФБР еще до планируемой отставки

Международная панорама
14 марта, 22:00 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, марта. /ТАСС

Если увольнение все же случится, то это поставит под вопрос выплату главе бюро пенсии

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НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Министр юстиции, генеральный прокурор США Джефф Сешнс рассматривает возможность увольнения заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба лишь за несколько дней до планируемой отставки последнего. Об этом сообщила электронная версия газеты The New York Times.

По сведениям ее источников, в отношении Маккейба проводят разбирательство в связи с обвинениями в том, что он позволял подчиненным обсуждать с журналистами ход расследования, касавшегося благотворительного фонда экс-кандидата на пост президента США Хиллари Клинтон. Сешнс должен решить, следует ли в связи с этим выполнить полученную им рекомендацию об увольнении Маккейба.

Ранее планировалось, что Маккейб уйдет в отставку в предстоящее воскресенье. Если его уволят до этого, это поставит под вопрос выплату ему пенсии. Маккейб работал в ФБР более 20 лет.

Президент США Дональд Трамп и республиканцы в Конгрессе неоднократно критиковали Маккейба, обвиняя его в политической предвзятости. По данным телеканала CNBC, американский лидер и его однопартийцы были недовольны ролью Маккейба в расследовании скандала вокруг использования Клинтон частного почтового сервера для работы с секретными документами. По итогам этого разбирательства Клинтон не было предъявлено никаких обвинений.

Кроме того, у Трампа и республиканцев возникали вопросы по поводу роли Маккейба в проводимом ФБР расследовании в связи с приписываемым России вмешательством в предвыборную кампанию в США в 2016 году.

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Персоны
Сешнс, Джефф Трамп, Дональд Клинтон, Хиллари
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