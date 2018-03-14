СБ ООН проводит закрытые консультации перед заседанием по делу Скрипаля

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН проводит закрытое совещание перед началом заседания по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщил журналистам источник в штаб-квартире всемирной организации, консультации займут 10-15 минут.

На закрытую встречу направились дипломаты 15 стран-членов Совбеза, включая постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю.

Заседание состоится по инициативе Великобритании. Перед началом встречи и. о. постпреда страны при ООН Джонатан Аллен назвал инцидент "безрассудным и неизбирательным актом, который поставил под риск жизнь невинных людей". Он также утверждал, что российская сторона не предоставила объяснений случившегося, в связи с чем в Лондоне сделали вывод, что "это был спонсированный государством акт, направленный против запрета на распространение" химического оружия.