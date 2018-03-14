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Великобритания в СБ ООН обвинила РФ в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия

Международная панорама
14 марта, 22:35 дата обновления: 14 марта, 23:03 UTC+3

Представитель королевства в Совбезе заявил, что Москва не задекларировала вещество "Новичок" или объекты, связанные с его производством

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И. о. постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен

И. о. постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен

© AP Photo/Mary Altaffer)

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, так как не задекларировала свою программу разработки нервно-паралитического вещества "Новичок", которое, по мнению Лондона, использовалось для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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С таким утверждением выступил в среду и. о. постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Россия не задекларировала вещество "Новичок" или объекты, связанные с его производством, как того требует конвенция, - заявил дипломат. - Из всего этого мы можем сделать вывод, что Россия серьезно нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, так как не задекларировала программу "Новичок".

По словам Аллена, производство нервно-паралитического вещества "Новичок" является крайне сложным процессом, что, как считают власти Великобритании, исключает версию о том, что использованный при отравлении Скрипаля химикат был получен кустарным путем.

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