Великобритания в СБ ООН обвинила РФ в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия

И. о. постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен © AP Photo/Mary Altaffer)

ООН, 14 марта. /ТАСС/. Россия нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, так как не задекларировала свою программу разработки нервно-паралитического вещества "Новичок", которое, по мнению Лондона, использовалось для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

С таким утверждением выступил в среду и. о. постоянного представителя Великобритании при ООН Джонатан Аллен на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Россия не задекларировала вещество "Новичок" или объекты, связанные с его производством, как того требует конвенция, - заявил дипломат. - Из всего этого мы можем сделать вывод, что Россия серьезно нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, так как не задекларировала программу "Новичок".

По словам Аллена, производство нервно-паралитического вещества "Новичок" является крайне сложным процессом, что, как считают власти Великобритании, исключает версию о том, что использованный при отравлении Скрипаля химикат был получен кустарным путем.