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Премьер Словакии заявил, что досрочные парламентские выборы в стране приведут к хаосу

Международная панорама
14 марта, 23:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Роберт Фицо также обвинил оппозицию в попытке получить политические дивиденды от убийства репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk

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ТАСС, 14 марта. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, заявивший в среду о готовности подать в отставку, считает, что досрочные парламентские выборы, на которых настаивает оппозиция, усилили бы политическую нестабильность в республике. Со ссылкой на главу правительства об этом сообщило Словацкое радио.

"Если бы досрочные парламентские выборы [в Словакии] были назначены в нынешней ситуации, их бы сопровождало отсутствие политической стабильности. Они могут привести к хаосу [в республике]", - считает премьер.

Фицо обвинил оппозицию в попытке получить политические дивиденды от убийства репортера братиславского сетевого издания Aktuality.sk Яна Куциака и его невесты. "Уже несколько дней Словакия находится в кризисе, который вызывало опрометчивое злоупотребление убийством с целью достижения политических целей", - подчеркнул премьер.

По словам Фицо, главной задачей властей является задержание убийцы и объяснение мотивов преступления, которое потрясло Словакию.

Ян Куциак, убитый с невестой 25 февраля, смог вскрыть коррупционные связи во властных структурах республики. В одном из его материалов упоминались, в частности, имена двух помощников Фицо. Они немедленно покинули свои посты.

В отставку также подали министры внутренних дел Роберт Калиняк и культуры Словакии Марек Мадярич.

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