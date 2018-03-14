Китай надеется на объективное и независимое расследование дела Скрипаля

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Пекин рассчитывает на проведение объективного и независимого расследования по делу отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, а также на то, что оно будет основано на фактах. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Ма Чжаосюй в среду на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы надеемся, что будет проведено обстоятельное, объективное и независимое расследование, основанное на фактах, в соответствии с международными нормами", - сказал он. По словам Ма Чжаосюя, Китай надеется, что "заинтересованные стороны будут в состоянии урегулировать этот вопрос через соответствующие каналы".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Она сообщила, что 23 российских дипломата будут высланы из страны. При этом Мэй допустила возможность утери Москвой контроля над запасами отравляющего вещества, которое использовалось при отравлении экс-полковника ГРУ.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля, а Великобритания пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. В Москве призвали Лондон не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.