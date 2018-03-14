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Постпред Франции при ООН: Париж поддерживает Лондон в деле Скрипаля

Международная панорама
14 марта, 23:24 UTC+3 ООН ООН 14, марта. /ТАСС

По словам постпреда, Франция "испытывает полное доверие к расследованию, проводимому Великобританией"

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ООН, 14 марта. /ТАСС/. Франция поддерживает позицию Великобритании в том, что касается расследования обстоятельств отравления бывшего сотрудника российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН, созванного по требованию Лондона, постоянный представитель Франции при ООН Франсуа Делаттр.

"Франция выражает полную поддержку и солидарность с позицией Великобритании, - заявил он. - В этом не может быть никаких сомнений".

По словам постпреда, Франция "испытывает полное доверие к расследованию, проводимому Великобританией". Он утверждал, что этот инцидент "подрывает режим нераспространения химического оружия и ставит под угрозу международную стабильность".

В 2004 году Сергей Скрипаль был арестован ФСБ РФ и позднее приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже. В том же году экс-полковник ГРУ поселился в Великобритании.

4 марта нынешнего года Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания на скамейке у торгового центра в Солсбери, в настоящее время они находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти пытаются возложить ответственность за этот инцидент на Россию.

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