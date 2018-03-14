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СМИ: ливийские ВВС объявили закрытой для полетов зону на юге страны

Международная панорама
14 марта, 23:47 UTC+3 КАИР КАИР 14, марта. /ТАСС

Эти меры приняты приняты в рамках задач оперативной группы Военно-воздушных сил страны "по обеспечению безопасности этого региона"

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КАИР, 14 марта. /ТАСС/. Оперативная группа Военно-воздушных сил (ВВС) Ливии, действующая на юге страны, объявила о запрете на полеты для любых самолетов в этом регионе. Об этом, как сообщила газета Al Yawm Al Sabaa, говорится в заявлении командования группы.

"В случае посадки любого самолета на аэродромах или приспособленных к этому участках местности, а также проведении какой-либо десантной операции в южных регионах страны, оперативная группа ВВС будет использовать имеющиеся у нее истребители, бомбардировщики и боевые вертолеты для того, чтобы пресечь подобные действия", - отмечается в документе. Согласно заявлению, появление в этой зоне "любого военного, частного или грузового самолета без предупреждения и специального разрешения командования будет иметь те же последствия".

Такие меры, указывается в заявлении, приняты в рамках задач оперативной группы ВВС "по обеспечению безопасности этого региона и стабильности в городах и населенных пунктах, расположенных на юге страны". Военные предупредили гражданские авиакомпании о необходимости получить специальное разрешение командования для совершения полетов и использования аэропортов в южных районах.

С начала марта на юге Ливии, в районе города Себха, продолжались вооруженные столкновения между подразделениями 6-й пехотной бригады (подчиняется минобороны при Правительстве национального согласия Фаиза Сараджа) и военизированными отрядами местных кланов. Бои проходили с применением танков и артиллерии.

4 марта заседающий в Триполи Президентский совет, который возглавляет Сарадж, с целью "предотвратить дальнейшую эскалацию" принял решение направить в район Себхи дополнительные подкрепления. На следующий день о начале "операции по установлению законности" на юге страны объявил и командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

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