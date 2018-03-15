СМИ: социал-демократы рассматривают две кандидатуры на пост премьера Словакии

ТАСС, 14 марта. Партия "Направление - социальная демократия", возглавляемая заявившим в среду о готовности уйти в отставку с поста премьер-министра Словакии Робертом Фицо, рассматривает две кандидатуры на эту должность - действующих вице-премьера Петера Пеллегрини и министра финансов Петера Кажимира. Об этом сообщил сайт братиславской газеты "Правда".

Отставка Фицо ожидается в четверг. Она произойдет, если его три условия примет президент Словакии Андрей Киска.

Одно из них заключается в том, что глава государства будет уважать результаты последних выборов (состоявшихся в 2016 году) в процессе формирования нового состава правительства. Второе - президент будет соблюдать коалиционное соглашение между партиями, составляющими парламентское большинство. Третье заключается в том, что новым премьером будет назначен представитель партии "Направление - социальная демократия".

Петер Пеллегрини и Петер Кажимир - ближайшие партийные соратники Роберта Фицо, за которым сохранится пост председателя "Направления - социальная демократия". Кажимир является заместителем председателя этой партии. Пеллегрини с 2014 по 2016 год был спикером Национального совета (парламента) Словакии.