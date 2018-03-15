Госдеп: связанные с Крымом санкции сохранятся до его передачи Россией Украине

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Введенные в связи с воссоединением Крыма с Россией санкции против нее останутся в силе, пока Украина вновь не получит контроль над полуостровом. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Четыре года назад на этой неделе Россия провела нелегитимный, сфабрикованный "референдум" на Украине в тщетной попытке узаконить свою подразумеваемую аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены идти на голосование под надзором тяжело вооруженных российских солдат. Заявления России о том, что украинцы свободно сделали свой выбор на этом фиктивном "референдуме", никогда не вызвали доверия", - утверждает Науэрт, также исполняющая сейчас обязанности замгоссекретаря по публичной дипломатии.

"Крым - это часть Украины и наши связанные с Крымом санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине", - заявляет Науэрт. По ее словам, во время своего визита в Крым в среду президент России Владимир Путин "повторил ложные претензии России на украинскую территорию". В Госдепартаменте расценили это как "открытое признание пренебрежения российским правительством международного порядка и территориальной целостностью суверенных стран".

В заявлении Науэрт сказано, что население Крыма несет "огромные человеческие издержки", а власти якобы преследуют всех, кто выступает против "аннексии". "Преследованиям" и "репрессиям", по утверждению представителя Госдепартамента, стали "крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты, члены гражданского общества и независимые журналисты".

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.