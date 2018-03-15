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Глава ДНР предложил объявить с 1 апреля "пасхальное перемирие"

Международная панорама
15 марта, 0:04 дата обновления: 15 марта, 0:18 UTC+3

Александр Захарченко поручил главе делегации ДНР на минских переговорах Денису Пушилину определить основные параметры перемирия

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Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко

© Валентин Спринчак/ТАСС

ДОНЕЦК, 15 марта. /ТАСС/. Глава провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко предложил объявить с 1 апреля "пасхальное перемирие". Текст его заявления в среду опубликовало Донецкое агентство новостей.

"Пятого марта текущего года началось "весеннее перемирие", которое можно назвать одним из самых удачных перемирий. Оно в целом соблюдается, и есть надежды, что режим прекращения огня станет постоянным. В преддверии великого для всех христиан праздника предлагаю объявить "пасхальное перемирие" уже со Страстной недели (с 1 апреля)", - говорится в сообщении.

Захарченко поручил главе делегации ДНР на минских переговорах Денису Пушилину на следующей неделе определить основные параметры перемирия. "Даю поручение Денису Владимировичу Пушилину, постоянному уполномоченному представителю ДНР в Минске, не дожидаясь очередного заседания контактной группы, на следующей неделе в режиме видеоконференции определить основные параметры этого перемирия", - добавил он.

Глава ДНР призвал "все стороны переговорного процесса поддержать данное предложение и сделать еще один шаг на пути к миру в Донбассе".

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Захарченко, Александр Владимирович
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