Земан отметил в Праге свое переизбрание президентом Чехии

ПРАГА, 15 марта. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан пригласил в среду в свою резиденцию Пражский град тысячу своих наиболее активных сторонников, чтобы отметить вместе с ними переизбрание главой государства на второй пятилетний срок. О подробностях сообщил журналистам его пресс-секретарь Иржи Овчачек.

"Битва завершилась, и в ней победили мы все вместе", - заявил Земан, обращаясь к приглашенным. Он признал, что победа в состоявшихся в январе в республике президентских выборах досталась ему тяжелее, чем пять лет назад, так как большинство политических партий поддержало его соперника - бывшего главу национальной Академии наук Иржи Драгоша.

Земан поблагодарил своих избирателей, которые "поднялись со стульев и приняли участие в голосовании". "Было тяжелее, чем пять лет назад, но будущее на ближайшие пять лет наше", - сказал президент, торжественная церемония повторного вступления в должность которого состоялась в прошлый четверг.

Одновременно с президентским приемом в Пражском граде на центральной в чешской столице Вацлавской площади состоялся митинг за свободу слова и сохранение независимости чешских СМИ. Его участники, прежде всего студенты местных вузов, выразили мнение, что "Милош Земан своими заявлениями разделяет общество и пытается ограничить деятельность прессы".

Митинг был созван гражданской инициативой AUVA в поддержку Чешского телевидения и издательского дома "Экономия", выпускающего, в частности, "Экономическую газету" и еженедельник "Респект". Земан в своей инаугурационной речи подверг резкой критике работу журналистов этих органов СМИ. Организатор митинга сообщил местным СМИ, что в акции протеста приняли участие 4 тыс. граждан.

Второй тур выборов президента Чехии состоялся 27-28 января. За переизбрание Земана проголосовали 51,36% избирателей, его соперника Иржи Драгоша поддержали 48,63%.