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ВМС США: больше половины ядерных подлодок США постоянно находятся на боевом дежурстве

Международная панорама
15 марта, 1:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 15, марта. /ТАСС

В любое время по меньшей мере 49 из 71 ядерных субмарин готовы выступить в поход в течение нескольких дней, уточнил адмирал Джеймс Колдуэлл

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ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. Больше половины ядерных подлодок ВМС США постоянно находятся на боевом дежурстве. Об этом сообщил в среду заместитель главы Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики адмирал Джеймс Колдуэлл, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

"В любое время по меньшей мере 49 из 71 ядерных субмарин несут в море боевое дежурство или готовы выступить в поход в течение нескольких дней", - отметил он. Трансляция слушаний велась на сайте комитета.

"В настоящее время свыше 45% боевых кораблей ВМС оснащены ядерными энергетическими установками - 11 авианосцев, 14 стратегических подлодок, вооруженных баллистическими ракетами, 53 ударные подлодки и 4 подлодки с управляемыми ракетами, что позволяет им пользоваться теми широкими возможностями для выполнения поставленных задач, которые предоставляет ядерная энергия - мобильностью и продолжительностью автономного плавания", - добавил Колдуэлл, который руководит в НУЯБ отделом, занимающимся ядерными реакторами для ВМС.

По словам адмирала, на деятельность его отдела на 2019 финансовый год, который начнется 1 октября 2018  года, у Конгресса запрошено $1,79 млрд - на $309 млн больше, чем на 2018 финансовый год.

"Наивысшим нашим приоритетом остается создание ядерной силовой установки для новых стратегических субмарин класса "Колумбия", которая бы работала без перезагрузки топлива в течение всего срока службы корабля, - указал Колдуэлл. - В 2019 финансовом году планируется использовать $138 млн для соответствующих исследовательских и опытно- конструкторских работ по энергоустановке. Строительство самой подлодки должно начаться в 2021 финансовом году".

Пентагон планирует списать нынешний флот подлодок класса "Огайо", несущих по 24 межконтинентальных баллистических ракет "Трайдент-2" с ядерными боеголовками, в 2027 году. Всего таких субмарин насчитывается 14, самая "старая" из них вступила в строй в 1983 году. Вместо них предполагается построить 12 ракетоносцев класса "Колумбия", каждый из которых обойдется налогоплательщикам, согласно оценкам Бюджетного управления Конгресса, в среднем в $8,2 млрд .

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