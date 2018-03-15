СМИ: премьер Словении заявил о своем намерении уйти в отставку

ТАСС, 15 марта. Премьер-министр Словении Миро Церар объявил в среду, что намерен подать в отставку. Об этом сообщило Словенское агентство печати (STA).

По его данным, президент Словении Борут Пахор будет официально проинформирован об отставке премьер-министра в четверг.

Церар решил оставить свой пост после того, как Верховный суд Словении постановил отменить итоги прошедшего в сентябре прошлого года референдума о строительстве новой железной дороги стоимостью €1 млрд, отмечает агентство Reuters. Тогда избиратели поддержали проект строительства транспортного пути, призванного ускорить грузовые перевозки между городом Дивача и словенским портом Копер на побережье Адриатического моря. На проведении референдума настаивали лоббистская группа "Налогоплательщики не сдаются" и основная оппозиционная партия (правоцентристская Демократическая партия Словении), посчитавшие проект слишком дорогостоящим, несмотря на готовность не имеющей выхода к морю Венгрии инвестировать в строительство €200 млн и предоставленные Евросоюзом €44,3 млн.

В июне 2018 года в Словении должны состояться парламентские выборы.