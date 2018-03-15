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Мэй и Трюдо хотят привлечь Россию к ответственности по обвинению в отравлении Скрипаля

Международная панорама
15 марта, 2:40 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 15, марта. /ТАСС

Канадский премьер подчеркнул, что будет выступать "заодно с Великобританией"

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ЛОНДОН, 15 марта. /ТАСС/. Премьер-министры Великобритании и Канады - Тереза Мэй и Джастин Трюдо - согласились с тем, что международное сообщество должно предпринять коллективные усилия для того, чтобы привлечь Россию к ответственности за приписываемое ей Лондоном отравление 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в среду канцелярией британского премьера по итогам разговора двух политиков.

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"Они [Трюдо и Мэй] пришли к общему мнению относительно важности того, чтобы международное сообщество продемонстрировало солидарность в этот момент, показало коллективную приверженность делу привлечения России к ответственности за недопустимую модель поведения", - отмечается в поступившем в ТАСС заявлении.

Отмечается, что Мэй поблагодарила Трюдо за поддержку. В свою очередь Трюдо сказал, что "Канада будет однозначно выступать заодно с Великобританией". Британский премьер во время разговора заявила, что "использование отравляющего вещества военного назначения нервно-паралитического действия было безответственным и шокирующим шагом".

14 марта Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны, заявив, что Москва причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. В этой связи Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов и ряде других ограничительных мер, предупредив о возможности заморозки активов тех лиц, которые могут угрожать безопасности Великобритании. Власти России категорически отвергают обвинения Мэй и обещают, что шаги Великобритании не останутся без ответа.

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Персоны
Мэй, Тереза Трюдо, Джастин Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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