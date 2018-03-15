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Совбез ООН обсудил дело Скрипаля

Международная панорама
15 марта, 5:21 UTC+3 ООН ООН 15, марта. /ТАСС

Российский постпред Василий Небензя опроверг доводы британской стороны по поводу происхождения газа "Новичок"

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Постпред РФ при ООН Василий Небензя (в центре)

Постпред РФ при ООН Василий Небензя (в центре)

© AP Photo/Mary Altaffer

ООН, 15 марта. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН обсудил в среду инцидент с отравлением в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Лондон усмотрел "российский след". В роли инициатора встречи выступила британская сторона, однако, как выяснилось по ходу заседания, она был заинтересована лишь в проведении дискуссии за закрытыми дверями, в то время как Россия добилась, чтобы разговор велся публично.

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Выступления западных стран на заседании изобиловали обвинениями в адрес Москвы. Российский постпред Василий Небензя их опроверг, а заодно преподал членам СБ урок по истории разработки химического оружия и провел понятные британской публике литературные параллели не в пользу их властей. Небензя сравнил представителей правительства страны с персонажем Конан Дойля - инспектором Лестрейдом, поспешные выводы которого опровергал сыщик Шерлок Холмс.

Ключевыми моментами заседания стали заявление о готовности России провести совместное с Великобританией расследование инцидента после получения необходимых материальных доказательств и фактический отказ Лондона предоставить таковые, который нашел отражение в заключительном выступлении и.о. британского постпреда при ООН Джонатана Аллена. Эту позицию он оправдал Конвенцией о запрещении химического оружия, в которой, по его утверждению "нет положений, требующих от Великобритании поделиться образцами, собранными в рамках уголовного расследования".

Потенциальные жертвы

Аллен задал тон всему заседанию, взяв слово первым. В своем выступлении он в красках описал инцидент с участием экс-полковника ГРУ, произошедший в городе Солсбери.

"В воскресенье, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены на лавочке в центре города практически без сознания и доставлены сотрудниками наших спасательных служб в больницу, где они находятся в очень серьезном состоянии", - сказал дипломат. По его словам, действию опасного вещества подвергся офицер полиции Ник Бейли, который также был госпитализирован. Дипломат назвал инцидент "неизбирательным и безрассудным актом, направленным против Соединенного Королевства", отметив, что потенциально жертвами химической атаки могли стать "сотни британских граждан".

Как заявил Аллен, к расследованию были подключены "эксперты мирового уровня" в научном центре министерства обороны в городе Портон-Даун. Следственные мероприятия, продолжил дипломат, привели британские власти к выводу, что "господин Скрипаль и его дочь были отравлены [газом] "Новичок" - нервно-паралитическим веществом военного предназначения, разработанным Россией".

Примерно в середине своего 10-минутного выступления Аллен подтвердил, что британская сторона обратилась в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) с просьбой проверить выводы британской стороны о происхождении химиката. Ранее поступила информация, что эксперты ОЗХО посетят Великобританию для изучения проб, взятых у жертв и на месте предполагаемой атаки.

Обвинения в нарушении Устава ООН и Конвенции

И.о. постпреда Великобритании обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, утверждая, что она не предоставила ОЗХО информацию о программе разработки нервно-паралитического вещества "Новичок".

"Россия не задекларировала вещество "Новичок" или объекты, связанные с его производством, как того требует конвенция", - заявил дипломат. По словам Аллена, производство этого химиката невозможно кустарным путем. "Это не оружие, которое может быть произведено негосударственными субъектами. Оно настолько опасное, что требует самых современных государственных лабораторий, а также большого опыта", - утверждал Аллен.

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Он сообщил, что в рамках расследования инцидента, которое продолжается, британская сторона рассматривает две версии случившегося: либо за отравлением стоят российские власти, либо РФ "утратила контроль" за запасами отравляющего вещества, а им воспользовались без ее ведома. При этом Аллен утверждал, что Москва "не дала заслуживающих доверия объяснений", которые бы подтверждали последний вариант. "Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как сделать вывод о том, что российское государство несет ответственность за попытку убить господина Скрипаля и его дочь, а также офицера полиции", - заключил дипломат.

В ходе своего доклада, изобиловавшего упреками в адрес Москвы, Аллен также попытался обвинить Россию в нарушении Устава ООН. "Это не было обычным преступлением. Это неправомочное применение силы, нарушение второй статьи Устава ООН, который лежит в основе международного правопорядка", - заявил он.

США и Франция - на стороне Великобритании

Доводов британской стороны оказалось достаточно для Соединенных Штатов и Франции, которые в ходе дискуссии выразили непоколебимую поддержку своему союзнику по НАТО.

"Позвольте мне ясно дать понять с самого начала: Соединенные Штаты полностью солидарны с Великобританией. Соединенные Штаты считают, что Россия несет ответственность за атаку на двух человек в Великобритании с использованием отравляющего вещества военного качества, имеющего нервно-паралитическое действие", - сказала постпред США Никки Хейли уже в самом начале своего выступления.

Она потребовала от РФ полностью сотрудничать с британским следствием и раскрыть всю информацию "о своей программе химического оружия". Попутно она обвинила Россию в том, что та якобы "покрывает" применение отравляющих веществ правительством в Сирии, а также призвала членов Совбеза принять меры против Москвы.

"Если мы не предпримем незамедлительных конкретных мер, чтобы заняться этим [вопросом] сейчас, то Солсбери не будет последним местом, где мы увидим применение химического оружия. Они могут быть использованы здесь, в Нью-Йорке, или в городах любой страны, представленной в Совете [Безопасности ООН]. Это определяющий момент", - утверждала Хейли.

По ее словам, от того, будет ли Россия привлечена к ответственности, зависит авторитет Совбеза.

Постпред Франции Франсуа Делаттр также не высказал никаких сомнений в версии, изложенной британской стороной. "Франция выражает полную поддержку и солидарность с позицией Великобритании, - подчеркнул он. - В этом не может быть никаких сомнений".

Позиции других стран

О полной поддержке Лондона заявила делегация Польши, которая призвала Россию "ответить на вопросы Соединенного Королевства и должным образом сотрудничать с ОЗХО", в то время как постпред Швеции Улоф Скуг отметил серьезность инцидента, подобных которому в последние годы в Европе не происходило.

Африканские страны и ряд других непостоянных членов Совета Безопасности ООН ограничились сдержанными оценками случившегося, призвав к проведению тщательного расследования. Показательным стало выступление постпреда Китая Ма Чжаосюй, который уложился в полминуты.

"Мы надеемся, что будет проведено обстоятельное, объективное и независимое расследование, основанное на фактах, в соответствии с международными нормами, по итогам которого будет сделан вывод, основанный на доказательствах", - сказал он. По словам Ма Чжаосюя, Китай надеется, что "заинтересованные стороны будут в состоянии урегулировать этот вопрос через соответствующие каналы".

Отсутствие мотива

Взяв слово предпоследним, постпред РФ Василий Небензя последовательно опроверг доводы обвинителей, напомнил им о презумпции невиновности и попытался объяснить, почему Москве не выгодно покушение на Скрипаля.

"Как вы думаете, выгоден этот инцидент России накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу? Зато я знаю сразу несколько стран - но в соответствии с принципом презумпции невиновности не буду называть их по имени - для которых этот инцидент и обвинения в нем России чрезвычайно выгодны и своевременны", - заявил Небензя.

По его словам, Скрипаль, который был осужден за шпионаж, отбыл наказание и впоследствии помилован, "не представлял никакой угрозы" для Москвы. "Зато он прекрасно подходит на роль жертвы, которой можно оправдать любую немыслимую ложь, грязь и черный пиар в отношении России", - подчеркнул постпред РФ. Он высказал мнение, что британские власти, раскручивая дело Скрипаля, "ведут курс на сознательное очернительство России, не гнушаясь никакими методами".

Дипломат четко заявил, что "Россия непричастна к этому инциденту", а ультиматумы, выдвинутые Лондоном в свой адрес, считает ничтожными. Он призвал Великобританию "действовать в строгом соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия" и предоставить образцы вещества для совместного расследования. Небензя подтвердил, что Россия готова к сотрудничеству с Лондоном в этом вопросе. "Нам бояться и скрывать нечего", - заявил он.

Происхождение вещества

Постпред РФ подробно разобрал один из главных доводов британских обвинителей: утверждения о российском происхождении вещества "Новичок", которым якобы был отравлен Скрипаль.

"Теперь несколько слов о химии. В Российской Федерации никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием "Новичок" не проводились", - заявил дипломат. По его словам, с начала 70-х годов прошлого века ряд стран, включая США и Советский Союз, создавали новые типы отравляющих веществ нервно-паралитического действия, известных под названием VX, однако в 1992 году подобные разработки в России были прекращены, в 2017 году страна завершила уничтожение "всех имевшихся запасов химического оружия", что подтвердила ОЗХО.

При этом он отметил, что в середине 90-х годов спецслужбы западных стран, в том числе Великобритании и США, вывезли из России ряд специалистов, "а также некоторую документацию и продолжили исследования" в области химического оружия нервно-паралитического действия. "Достигнутые этими странами положительные результаты по созданию новых отравляющих веществ, которые на Западе по каким-то соображениям классифицируют под общим названием "Новичок", отражены более чем в 200 открытых источниках стран НАТО", - отметил Небензя, добавив, что российская делегация готова предоставить ссылки на эти документы.

Постпред РФ указал на тот факт, что идентификация отравляющего вещества, якобы использовавшегося для отравления Скрипаля, "производилась в научно-техническом центре министерства обороны Великобритании в населенном пункте Портон-Даун, на базе которого и велась разработка, а также производство химического оружия, в том числе данного типа". "Наиболее вероятным источником происхождения данного химиката являются страны, в которых с конца 90-х годов по настоящее время и проводятся интенсивные исследования по указанным веществам, в том числе Великобритания", - заключил дипломат.

Литературные параллели

Отступив от основной темы заседания, Небензя напомнил членам Совбеза об инспекторе Лестрейде из Скотленд-Ярда - незадачливом и комичном персонаже в рассказах английского классика Конан Дойля о Шерлоке Холмсе. "Он не обладает сугубым интеллектом и не владеет дедуктивным методом. Его роль - оттенять необычайные детективные способности Шерлока Холмса. Он, Лестрейд, немедленно хватается за поверхностные следы преступления и следит с банальными выводами, с тем чтобы быть опровергнутым Шерлоком, который всегда находит подоплеку преступления, истинный след и мотив", - сказал постпред РФ.

"Боже упаси меня подозревать современных сотрудников Скотленд-Ярда в непрофессионализме, хотя сегодня современный Шерлок Холмс не помешал бы. Но сегодня в роли коллективного инспектора Лестрейда выступают высокопоставленные члены британского правительства, которые сыпят безответственными, бездоказательными, поверхностными, чудовищными обвинениями, что имеет далеко идущие последствия", - предупредил дипломат. Он призвал официальных лиц страны "отказаться от имперских практик XIX века, языка ультиматумов, бездоказательных обвинений и угроз", а также "расстаться с неоколониальными замашками и вернуться в правовое поле".

Отвечая на обвинения в том, что Россия причастна к организации убийств, в том числе на территории других стран, Небензя напомнил Лондону о его собственном "послужном списке".

По его словам, Великобритания участвовала "в незаконных вооруженных нападениях на независимые государства, в том числе с использованием ложных доказательств". "Югославия, Ирак, Ливия. <...> Это привело к неисчислимым страданиям мирного населения. Вы не забыли о том, что Великобритания известна как государство, прибегающее к практике целевых убийств с использованием дронов, и слышать от вас в этом контексте инвективы в наш адрес странно, а бездоказательные - в особенности".

Заседание без участия представителей ООН

Заседание Совета Безопасности в среду проходило без докладчика от секретариата ООН. В руководстве всемирной организации с опаской отнеслись к ситуации, в которой один постоянный член Совбеза обвиняет другого. На протяжении последних нескольких дней в канцелярии генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша воздерживались от каких-либо комментариев по поводу инцидента с участием Склипаля.

Секретариат прервал молчание в среду за несколько часов до заседания СБ ООН. На брифинге для журналистов заместитель официального представителя генсека Фархан Хак заявил, что Гутерриш "глубоко обеспокоен сообщениями об использовании нервно-паралитического вещества в Соединенном Королевстве для нанесения вреда или убийства людей".

По его словам, несмотря на то, что Гутерриш "не в состоянии установить ответственность кого-либо за инцидент, "он решительно осуждает любое применение нервно-паралитического вещества или химического оружия, а также надеется, что этот инцидент будет тщательно расследован". При этом Хак подчеркнул, что "использование нервно-паралитических веществ в качестве оружия в каких-либо обстоятельствах недопустимо, а его применение государством будет серьезным нарушением международного права".

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Персоны
Хейли, Никки Гутерриш, Антониу Небензя, Василий Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
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