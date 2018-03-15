Спецпосланник лидера Южной Кореи: Китай и РФ поддержат диалог КНДР с Сеулом и Вашингтоном

СЕУЛ, 15 марта. /ТАСС/. Китай и Россия окажут полную поддержку предстоящим межкорейским переговорам, а также диалогу между КНДР и США. Об этом заявил в четверг в Сеуле начальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Чон Ый Ён, который в качестве спецпосланника южнокорейского лидера побывал в Китае и России. Там он проинформировал руководство этих стран о результатах поездки в Пхеньян.

"Представители руководства Китая и России приветствовали позитивные изменения в ситуации на Корейском полуострове, в частности, шаги в направлении примирения между Югом и Севером", - рассказал Чон Ый Ён по возвращении из поездки.

По его словам, в Пекине и Москве считают такие переговоры "важной возможностью позитивно изменить ситуацию" на Корейском полуострове и вокруг него.

В начале прошлой недели южнокорейская делегация посетила Пхеньян, где ее принял лидер КНДР Ким Чен Ын. По итогам визита стороны договорились провести межкорейский саммит в конце апреля. Затем в Вашингтоне Чон Ый Ён передал Трампу устное послание от Ким Чен Ына с предложением о проведении двустороннего саммита. Затем Чон Ый Ён посетил Китай и Россию.