Визит Чавушоглу в США переносится на более поздний срок

АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Поездка министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в США, планировавшаяся на 19 марта и предусматривавшая встречу с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, откладывается на более поздний срок. Об этом сообщил в четверг группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, официальный представитель МИД республики Хами Аксой.

"Визит нашего министра в Вашингтон переносится", - сказал он.

Будучи ранее в Москве, глава турецкого МИД отметил, что отставка Тиллерсона ставит под вопрос ближайшие встречи, в том числе намеченные на 19 марта консультации США и Турции по ситуации на севере Сирии. "Наши представители находятся в контакте", - указал он при этом.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о том, что Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место предложена кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления.