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Визит Чавушоглу в США переносится на более поздний срок

Международная панорама
15 марта, 9:36 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 15, марта. /ТАСС

Ранее глава турецкого МИД отметил, что отставка госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона ставит под вопрос ближайшие встречи

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АНКАРА, 15 марта. /ТАСС/. Поездка министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в США, планировавшаяся на 19 марта и предусматривавшая встречу с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, откладывается на более поздний срок. Об этом сообщил в четверг группе журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС, официальный представитель МИД республики Хами Аксой.

"Визит нашего министра в Вашингтон переносится", - сказал он.

Будучи ранее в Москве, глава турецкого МИД отметил, что отставка Тиллерсона ставит под вопрос ближайшие встречи, в том числе намеченные на 19 марта консультации США и Турции по ситуации на севере Сирии. "Наши представители находятся в контакте", - указал он при этом.

Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о том, что Тиллерсон уволен с поста госсекретаря, а на его место предложена кандидатура Майкла Помпео - директора Центрального разведывательного управления.

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