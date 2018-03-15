Управление исследовательских программ разведки США работает с учеными в РФ и КНР

ВАШИНГТОН, 15 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Управление перспективных исследовательских программ национальной разведки США (IARPA) активно взаимодействует в рамках своих открытых проектов в том числе с учеными в России и Китае.

Это сообщил в интервью журналистам директор IARPA Джейсон Мэтини.

Используют таланты всего мира

Организация, в частности, вкладывает средства государственного бюджета США в различные исследовательские программы, нацеленные на решение задач, стоящих перед американским разведывательным сообществом. Такие программы сама IARPA называет сопряженными как с высоким риском финансовых потерь, так и с прорывами в многочисленных научных дисциплинах, имеющими прикладное значение. Эту деятельность организация осуществляет не только внутри США, но и за рубежом, привлекая талантливых специалистов во всем мире.

"Мы финансируем работы в более чем 500 организациях во всем мире, в основном в университетах <...>, но также компаниях, национальных лабораториях, [американских] научно-исследовательских центрах, существующих на средства федерального бюджета. <...> Мы финансируем все - от математики до теории вычислительных машин и систем, физики, химии, биологии, когнитивной психологии, социологии, лингвистики, нейробиологии", - подчеркнул Мэтини.

"Да, мы финансировали команды в Китае и России", - заявил глава IARPA. При этом он признал, что такая деятельность среди прочего помогает разведке США формировать более точное представление о положении дел в той или иной научной сфере конкретно взятого государства. "Мы не только получаем выгоду от работы, которой они [ученые за рубежом] занимаются, но и теперь лучше понимаем состояние исследований в этих странах", - отметил Мэтини.

Корреспондент ТАСС попросил его пояснить, как к подобной деятельности IARPA относятся российские и китайские власти. "Насколько я знаю, им все равно. Я имею в виду, речь в данном случае идет о [реализуемых в других странах американских] конкурсах и наградах, о которых публично объявлялось", - ответил руководитель управления.

По его оценке, "области, в которых исследователи из России и Китая являются особенно конкурентоспособными, - это аналитическая обработка данных, машинное самообучение". "У России прежде всего есть множество выдающихся математиков и специалистов в области теории вычислительных машин и систем. Мы видим, что российские математики, связанные с [различными] университетами, так сказать, активно подхалтуривают, хотят принимать участие во многих наших соревнованиях, победители которых премируются", - сказал Мэтини.

Он не отрицал, что IARPA проверяет, используя данные правительства США, те российские и китайские компании, с которыми стремится работать, чтобы выяснять, нет ли среди них структур, созданных спецслужбами этих двух государств. "Да, мы их проверяем. Мы изучаем различные списки Госдепартамента, которые составляются, чтобы выявлять подставные компании", - сказал Мэтини.

География работы IARPA

По его словам, IARPA работает в первую очередь все же с американскими учеными и их коллегами из стран-союзниц. "Если смотреть на карту, <...> то США с большим отрывом ведет. На втором месте будет находиться, вероятно, Великобритания. На третьем, наверное, Канада или Германия. Мы [также] проводим исследования в больших масштабах в скандинавских странах, в значительном объеме в Нидерландах, во Франции", - сказал специалист.

В связи с этим он уточнил, что "исследования в области физики достаточно сильно раскиданы [географически], так как у многих стран произошла специализация на каких-то конкретных инструментах или инфраструктуре, не имеющей аналогов в мире". "Поэтому изыскания по какой-то конкретной задаче будут идти с использованием предназначенного для нее инструментария", - констатировал Мэтини.

"А исследования в областях машинного самообучения, аналитической обработки данных, лингвистики, в которую мы тоже вкладываем много средств, обычно широко разбросаны. Мы финансируем проекты в Южной Африке, Бразилии, Австралии. Охватили большинство континентов", - подчеркнул директор управления.

Проекты управления

Мэтини также рассказал о ряде проектов, реализуемых IARPA.

"Одна из этих [компьютерных] программ называется Finder ("Поисковик"), она автоматически определяет местонахождение изображенного на фотографии. <...> Задача нашей программы заключалась в том, чтобы автоматически устанавливать, в каком месте Земли была сделана конкретная фотография. И программа способна это делать просто за счет использования того, что запечатлено на снимке. Это может быть небосклон, геологические объекты, растительность, архитектураи т. д.", - сообщил директор IARPA.

В числе другого разрабатываемого IARPA программного обеспечения он назвал программы позволяющие за минуты создавать детальные трехмерные модели населенных пунктов по съемкам с воздуха и производить автоматическое распознавание тех или иных действий лиц на видеозаписях, например, передачу сумки одним человеком другому. Такое ПО применяют службы безопасности и иные подобные структуры.

В соответствии с данными, которые привел Мэтини, примерно 85% проектов его организации не являются секретными. Тем не менее размер бюджета управления засекречен, как и сведения о размере присуждаемых им отдельных денежных наград, добавил Мэтини. Впрочем, заверил он, права и патенты на интеллектуальную собственность, получаемую в результате реализации проектов IARPA, организация "оставляет изобретателям".