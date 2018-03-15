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Савченко обвинила Парубия и Луценко в организации стрельбы на майдане в феврале 2014 года

Международная панорама
15 марта, 12:01 дата обновления: 15 марта, 12:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, марта. /ТАСС

Депутат Верховной рады заявила, что к организации "евромайдана" имеют прямое отношение западные страны 

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Депутат Верховной рады Надежда Савченко

Депутат Верховной рады Надежда Савченко

© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 15 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что лично была свидетелем того, как нынешний спикер парламента Андрей Парубий во время событий на майдане в феврале 2014 года руководил снайперами.

"Я видела, как подъезжала синяя машина, из нее выходили люди с оружием. Я видела, как Парубий заводил снайперов в отель "Украина", и эти люди теперь в парламенте, - заявила она на брифинге в Киеве перед допросом в СБУ. - А Юрию Луценко нужно было стать генеральным прокурором только для того, чтобы его преступления никогда не расследовались".

"События на "майдане" никогда не будут расследованы, - продолжала она. - Лично я давала ему [начальнику управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергею Горбатюку] показания о том, что Луценко призывал к свержению власти и обещал людям оружие на "майдане". Горбатюку не дают расследовать эти преступления".

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При этом Савченко отметила, что к организации "евромайдана" имеют прямое отношение западные страны. "Ни "оранжевая революция", ни "революция достоинства" у нас не происходили с подачи Российский Федерации, они происходили при поддержке западного цивилизованного мира", - сказала депутат.

"Если мы хотим жить в этой стране, мы хотим тотальных изменений политической системы, - сказала Савченко. - Президенту Петру Порошенко и всей власти нужно понимать, какие красные линии у них под ногами и что им их нельзя переступать".

 "Кто не думал взорвать Банковую (администрацию президента - прим. ТАСС) или Верховную раду? У нас об этом не говорит только ленивый. У нас об этом говорят все. В соцсетях гуляют опросы, что 98% украинцев помогли бы Рубану разгружать оружие", - заявила она.

"Все, что я вам сейчас говорю - правда. И правдой я буду защищаться", - сказала депутат и ушла на допрос в СБУ по делу руководителя так называемого Центра освобождения пленных Владимира Рубана, которого, в частности, подозревают в подготовке покушения на президента и терактов.

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Персоны
Луценко, Юрий Витальевич Парубий, Андрей Владимирович
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