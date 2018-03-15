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Джонсон не исключил возможность ареста активов богатых россиян

Международная панорама
15 марта, 12:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Министр иностранных дел Великобритании уточнил, что по отношению к некоторым лицам со стороны правоохранительных органов могут быть применены запросы о состоянии имущества

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ТАСС, 15 марта. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон не исключил возможность ареста на территории своей страны активов богатых россиян, связанных с президентом РФ Владимиром Путиным. Такую позицию он изложил в четверг в интервью вещательной корпорации Би-би-си. Днем ранее британские власти объявили ряд мер в отношении России, которую они обвиняют в причастности к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери.

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"Люди хотели бы видеть, чтобы по отношению к некоторым очень богатым лицам, непосредственно связанным с Владимиром Путиным, со стороны правоохранительных органов, полиции были применены запросы о состоянии имущества, чтобы они были привлечены к ответственности за их очевидную коррупционную деятельность", - сказал Джонсон.

С 31 января у британских судов появилась возможность направлять иностранным владельцам активов на территории страны запросы о состоянии имущества (Unexplained Wealth Orders, UWO). Данный инструмент, предусмотренный вступившим в нынешнем году в силу законом "О криминальных финансах", позволяет британским госорганам требовать объяснений от владельцев недвижимости и компаний стоимостью более £50 тыс. ($71 тыс.), а также соответствующих счетов в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств. Если владелец не сумеет дать надлежащих объяснений, то на его собственность будет наложен арест. При этом новые правила распространяются и на "политически значимых лиц".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом экс-полковника ГРУ и его дочери. Она сообщила, что из королевства будут высланы 23 российских дипломата.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. Россия призвала Великобританию не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Лавров, Сергей Викторович Скрипаль, Сергей Викторович Путин, Владимир Владимирович
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