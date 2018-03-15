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Джонсон заявил, что Лондон не вышлет Москве образцы вещества, которым отравили Скрипаля

Международная панорама
15 марта, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Министр иностранных дел страны обосновал это тем, что международные инстанции будут "более беспристрастным судьей"

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МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон не собирается передавать России для экспертизы образцы вещества, которым отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Соответствующее сообщение размещено в четверг на странице радиостанции LBC в Twitter.

"Глава МИД заявил LBC, что Великобритания не собирается посылать образец нервно-паралитического вещества в Россию, как ранее было запрошено", - говорится в публикации. Как отмечает радиостанция, министр обосновал это тем, что международные инстанции будут "более беспристрастным судьей".

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Ранее 15 марта в интервью вещательной корпорации Би-би-си Джонсон сообщил, что Великобритания предоставит Организации по запрещению химического оружия для проведения оценки образцы вещества, использованного при отравлении бывшего офицера и его дочери.

14 марта британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила Россию в "незаконном использовании силы" против ее страны в связи с делом Скрипаля. Она сообщила, что из королевства будут высланы 23 российских дипломата. Им дали неделю на то, чтобы покинуть Великобританию.

В тот же день глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не имеет никакого отношения к отравлению Скрипаля и его дочери, а Лондон пытается грубо ввести в заблуждение мировую общественность. Россия призвала Великобританию не скрывать данные по этому делу и предоставить их в соответствии с официальными процедурами.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Лавров, Сергей Викторович Скрипаль, Сергей Викторович
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